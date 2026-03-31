El presidente de los EAU y el primer ministro griego abordan la situación regional y las relaciones bilaterales

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del primer ministro de la República Helénica, Kyriakos Mitsotakis, durante la cual ambos analizaron la escalada militar en curso en la región y sus graves implicaciones para la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.

El primer ministro Mitsotakis reiteró la condena de Grecia a los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra los EAU y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles, señalando que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

La conversación abordó también distintos aspectos de la cooperación bilateral y las vías para reforzar aún más los vínculos en el marco de la asociación estratégica integral entre ambos países, de modo que contribuya al desarrollo mutuo.