Emiratos Árabes Unidos desarrolla una infraestructura avanzada de seguridad alimentaria basada en las mejores prácticas globales, según el ministro de Economía

ABU DABI, 1 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, visitó Grand Mills, una destacada empresa emiratí del sector de la industria alimentaria, para revisar las operaciones locales de producción y distribución de harina, supervisar los niveles de reservas estratégicas y reforzar la colaboración entre los sectores público y privado.

Bin Touq afirmó que Emiratos Árabes Unidos, bajo las directrices de su liderazgo, ha apostado por construir una infraestructura avanzada de seguridad alimentaria basada en las mejores prácticas internacionales. Esto ha contribuido al desarrollo y crecimiento de las industrias alimentarias y ha mejorado la eficiencia productiva de las empresas del sector, en línea con la visión del país de reforzar su competitividad.

“El sector de la harina en Emiratos está experimentando un notable desarrollo, ya que los molinos locales, como Grand Mills, contribuyen a satisfacer de forma eficiente las necesidades del mercado interno, al tiempo que refuerzan la presencia de productos alimentarios emiratíes en los mercados internacionales. Esto refleja la competitividad de este sector clave y su capacidad para respaldar el sistema de seguridad alimentaria del país y fortalecer la sostenibilidad de las cadenas de suministro”, señaló.

“El país ha adoptado un enfoque proactivo en la gestión de las reservas estratégicas y las cadenas de suministro para garantizar un flujo continuo, eficiente y suficiente de bienes y productos alimentarios en los mercados. Desde el Ministerio de Economía y Turismo, en colaboración con los departamentos económicos locales y las autoridades competentes, seguimos supervisando a diario los niveles de existencias en proveedores y comercios, y realizamos análisis precisos sobre la suficiencia de cada producto. Asimismo, se llevan a cabo evaluaciones periódicas de las reservas estratégicas de productos básicos y de los procesos de oferta y demanda”, añadió.

Por su parte, Salmeen Al Ameri, consejero delegado del Grupo Agthia, afirmó: “La visita de Abdulla bin Touq Al Marri a la planta de Grand Mills refleja el papel fundamental que desempeña la empresa en el apoyo al sistema de seguridad alimentaria de Emiratos Árabes Unidos. Como parte integrante del Grupo Agthia, Grand Mills continúa operando en línea con las directrices estratégicas del grupo, reforzando su posición como socio clave en el abastecimiento alimentario del país”.

“Gracias a su eficiencia operativa y a cadenas de suministro flexibles y fiables, Grand Mills garantiza la disponibilidad continua de harina y piensos, manteniendo la estabilidad en el suministro de productos esenciales y contribuyendo así a reforzar la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y la resiliencia a largo plazo del país”, añadió.

Grand Mills cuenta con una elevada capacidad de producción que contribuye a cubrir las necesidades del mercado local, y prevé planes de expansión futura para aumentar la producción en línea con el crecimiento de la demanda y reforzar la seguridad alimentaria en Emiratos Árabes Unidos.

Durante la visita, el ministro de Economía y Turismo revisó el funcionamiento interno de Grand Mills y sus planes operativos para la próxima fase, que incluyen la producción de harina y la gestión de la cadena de cereales, además de la fabricación de piensos. La actividad de la empresa también abarca la gestión y el desarrollo de negocios orientados al consumidor a través de una cartera diversificada de marcas, junto con una amplia presencia local mediante su propia red de distribución.