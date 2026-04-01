Khaled bin Mohamed bin Zayed preside la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de ADNOC

ABU DABI, 1 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, ha presidido una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de ADNOC, celebrada en la sede de la compañía en Abu Dabi.

Durante el encuentro, el jeque Khaled revisó los planes de continuidad de negocio de ADNOC, incluido un completo manual de actuación para la planificación proactiva ante distintos escenarios potenciales antes, durante y después de incidentes, en línea con los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas adoptadas por las principales empresas energéticas del mundo para hacer frente a interrupciones derivadas de emergencias, crisis y desastres.

El jeque Khaled también examinó los planes de ADNOC para proteger tanto al personal como a los activos, al tiempo que se garantiza la continuidad segura y eficiente de las operaciones y la producción. Estas medidas preventivas abarcan a todas las empresas del grupo con el objetivo de salvaguardar instalaciones críticas, reforzando el compromiso de ADNOC de atender a sus clientes a nivel local, regional e internacional, satisfacer la demanda global de energía y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro.

En paralelo, se han aplicado ajustes operativos temporales en los productos destinados a la exportación para hacer frente a posibles alteraciones en la navegación marítima y el transporte derivadas de los recientes acontecimientos regionales. Asimismo, ADNOC continúa evaluando la situación caso por caso —por ubicación, producto y transacción— para garantizar, en la medida de lo posible, la satisfacción de las necesidades de sus clientes y partes interesadas.

El Comité Ejecutivo examinó un informe detallado sobre el impacto operativo en determinadas instalaciones de ADNOC provocado tanto por impactos directos como por restos resultantes de la interceptación por parte de los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos de misiles balísticos y drones durante ataques iraníes contra el país. Estos ataques flagrantes constituyen una grave violación del derecho y las normas internacionales, y representan una amenaza clara y directa para la estabilidad regional y la seguridad energética global.

El jeque Khaled elogió el alto nivel de preparación y la rápida respuesta demostrados por todas las entidades nacionales y las partes implicadas para hacer frente a estos incidentes en circunstancias excepcionales, garantizando la protección del personal en primera línea y la continuidad operativa en las instalaciones de ADNOC. Asimismo, subrayó que el modelo operativo de la compañía —basado en la resiliencia y el profesionalismo— sigue asegurando un suministro energético fiable pese a los desafíos actuales.

Tras la reunión, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan se reunió con el equipo de continuidad de negocio de ADNOC y mantuvo una conexión virtual con equipos sobre el terreno en distintos emplazamientos de la compañía. Su Alteza elogió su dedicación y resiliencia ante las circunstancias actuales y afirmó que, con determinación y firmeza, se saldrá fortalecido.

A la reunión asistieron el doctor Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y consejero delegado y director general del grupo ADNOC; Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Salud y Prevención; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, consejero delegado y director general del grupo Mubadala Investment Company; y Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, presidente del Departamento de Finanzas de Abu Dabi.