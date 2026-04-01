Las defensas aéreas de Emiratos interceptan cinco misiles balísticos y 35 drones

ABU DABI, 1 de abril de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este miércoles cinco misiles balísticos y 35 vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas emiratíes han neutralizado 438 misiles balísticos, 19 misiles de crucero y 2.012 drones.

Los ataques causaron la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, además de un civil marroquí contratado por el Ejército, así como otras nueve víctimas mortales de nacionalidades paquistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india.

En total, 190 personas resultaron heridas, con lesiones que van de leves a graves. Entre los heridos hay ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa afirmó que mantiene plena capacidad y preparación para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, estabilidad e intereses nacionales.