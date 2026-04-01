Fuerzas Armadas de Jordania interceptan un misil y dos drones procedentes de Irán en las últimas 24 horas

AMÁN, 1 de abril de 2026 (WAM) — Las Fuerzas Armadas de Jordania anunciaron este miércoles que la Real Fuerza Aérea Jordana interceptó un misil lanzado desde Irán y dos drones dirigidos contra territorio jordano.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Jordan News Agency (Petra), la Dirección de Medios Militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas jordanas señaló que las operaciones se llevaron a cabo en las últimas 24 horas.

Por su parte, el portavoz de la Dirección de Seguridad Pública indicó que las unidades competentes atendieron seis incidentes en ese mismo periodo relacionados con la caída de fragmentos y proyectiles.

El portavoz confirmó que no se registraron heridos como consecuencia de estos hechos, aunque sí se produjeron algunos daños materiales.