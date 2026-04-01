Dubai Chamber of Digital Economy organiza 72 reuniones con empresas tecnológicas para reforzar la resiliencia del ecosistema digital de Dubái

DUBÁI, 1 de abril de 2026 (WAM) — La Dubai Chamber of Digital Economy, una de las tres cámaras que operan bajo el paraguas de Dubai Chambers, ha organizado 72 reuniones con empresas de distintos ámbitos del sector tecnológico. Los encuentros se celebraron con el objetivo de obtener una visión directa del entorno empresarial actual y de los retos a los que se enfrentan las compañías en un contexto marcado por la evolución global, así como de impulsar soluciones innovadoras que refuercen la resiliencia del ecosistema digital de Dubái.

Las reuniones reunieron a representantes de empresas especializadas en áreas como inteligencia artificial, tecnología financiera (fintech), computación en la nube, ciberseguridad y comercio electrónico. Los debates ofrecieron una plataforma relevante para el intercambio de perspectivas y la actualización sobre las últimas tendencias que están configurando la economía digital.

El diálogo, abierto y constructivo, se centró en las necesidades más urgentes para garantizar la continuidad de la actividad de las empresas digitales en un entorno global en rápida transformación. Los participantes también analizaron vías para fortalecer el entorno empresarial digital y consolidar el atractivo de Dubái como centro global para startups tecnológicas y emprendedores.

Durante los encuentros se abordó un conjunto de soluciones prácticas y eficaces destinadas a ayudar a las empresas digitales a hacer frente a los desafíos emergentes, reforzar su capacidad de adaptación a los cambios globales y ampliar sus actividades comerciales y su oferta de productos.

Saeed Al Gergawi, vicepresidente de la Dubai Chamber of Digital Economy, afirmó: «Seguimos comprometidos con el impulso de las empresas tecnológicas en Dubái y con garantizar su capacidad de adaptación ágil a la evolución del contexto global. A través de una estrecha colaboración con todas las partes interesadas, estamos aplicando soluciones rápidas y eficaces para reforzar la resiliencia y la sostenibilidad del ecosistema digital de Dubái. Estos esfuerzos consolidan aún más la posición del emirato como un centro global líder en tecnología e innovación, así como un destino preferente para startups y emprendedores de todo el mundo».

Estas reuniones se enmarcan en una estrategia más amplia de interacción con el sector privado orientada a evaluar las condiciones actuales del entorno empresarial, anticipar futuros desarrollos y reforzar el apoyo necesario para garantizar la preparación de todos los sectores ante los desafíos globales.