Bahréin intercepta y destruye 186 misiles y 419 drones desde el inicio de los ataques iraníes

MANAMA, 1 de abril de 2026 (WAM) — Baréin anunció que sus sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido 186 misiles balísticos y 419 drones desde el inicio de las hostilidades, informó este martes la agencia oficial Bahrain News Agency (BNA).

El Comando General de la Fuerza de Defensa de Baréin (BDF) subrayó que el uso de misiles balísticos y drones para atacar zonas civiles y propiedades privadas constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas.

Estos ataques indiscriminados representan una amenaza directa para la paz y la seguridad regional, añadió.