Las defensas aéreas de Kuwait interceptan tres misiles y 15 drones en las últimas 24 horas

KUWAIT, 1 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció este miércoles que las Fuerzas Armadas detectaron y neutralizaron tres misiles de crucero y 15 drones hostiles en el espacio aéreo del país durante las últimas 24 horas.

El portavoz oficial del Ministerio, el coronel Saud Al Atwan, explicó en una rueda de prensa sobre la evolución de las operaciones que la agresión iraní provocó el impacto contra un depósito de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, incidente que fue gestionado por equipos especializados.

Añadió que restos de los proyectiles cayeron sobre una vivienda en una de las zonas del país, sin causar víctimas.

Al Atwan señaló que el equipo de desactivación de explosivos (EOD) del Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Terrestres, en coordinación con el Ministerio del Interior, se encargó de neutralizar de forma segura un artefacto militar en el lugar, conforme a los procedimientos establecidos.