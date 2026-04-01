Los presidentes de Emiratos y Estados Unidos abordan la situación regional en una llamada telefónica

llamada telefónica

ABU DABI, 1 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo este martes una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que analizaron la evolución de la situación en la región y sus graves implicaciones para la paz y la seguridad tanto regional como internacional, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.

Ambos líderes abordaron también la continuidad de lo que calificaron como agresión terrorista iraní dirigida contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles, y subrayaron que estas acciones constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de socavar la seguridad y la estabilidad regionales.