Emiratos Árabes Unidos participa en la 43ª sesión del Consejo de Ministros del Interior Árabes

ABU DABI, 1 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, encabezados por el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior, participaron en la 43ª sesión del Consejo de Ministros del Interior Árabes, celebrada de forma virtual.

La sesión contó con la participación de los ministros del Interior de los países árabes, así como de representantes de la Liga de Estados Árabes, la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad, la Federación Árabe de Deportes Policiales y delegaciones de alto nivel en materia de seguridad.

En su intervención, el jeque Saif bin Zayed señaló que la sesión se celebra en un momento en que la región afronta desafíos en rápida escalada, a la luz de los ataques iraníes, que calificó de brutales e injustificados, dirigidos contra los países del Golfo y otras naciones hermanas y amigas.

Asimismo, afirmó que Emiratos se encuentra en buenas manos gracias al liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, la capacidad y preparación de las Fuerzas Armadas, la cohesión de la sociedad emiratí —tanto ciudadanos como residentes— y la solidez de sus relaciones con países amigos.

El jeque Saif bin Zayed añadió: «Sobre la base de una estrecha coordinación con nuestros hermanos del Consejo de Cooperación del Golfo, reafirmamos nuestra plena disposición a prestar todo tipo de apoyo y asistencia cuando sea necesario, en un espíritu de fraternidad y destino compartido, especialmente en tiempos de crisis».

Subrayó además que el presidente ha reiterado que «la seguridad y la soberanía de Emiratos son prioridades fundamentales y que el enfoque del Estado, basado en la prudencia y el equilibrio, continuará con el fin de evitar que la región se enfrente a mayores tensiones y desafíos».

En la clausura, expresó sus más profundas condolencias y su sincera solidaridad con las familias de los mártires de la patria y del deber, así como con los civiles víctimas de los ataques iraníes, que calificó de flagrantes y traicioneros.

Asimismo, pidió una pronta recuperación para los heridos y expresó su deseo de que se preserven la seguridad y la estabilidad de las naciones.

Durante la reunión se abordaron varios puntos del orden del día, entre ellos el informe de la Secretaría General sobre sus actividades entre las sesiones 42ª y 43ª, así como el informe de la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad correspondiente al mismo periodo.

También se examinó el proyecto de la segunda fase de la estrategia árabe actualizada para la lucha contra el terrorismo, junto con las recomendaciones emanadas de las conferencias y reuniones organizadas por la Secretaría General entre las sesiones cuadragésima segunda (2025) y cuadragésima tercera (2026), así como los resultados de los encuentros conjuntos con organismos árabes e internacionales, además de otros asuntos relacionados.