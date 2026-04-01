El presidente de Emiratos recibe un mensaje escrito del primer ministro de Bangladés

ABU DABI, 1 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha recibido un mensaje escrito del primer ministro de la República Popular de Bangladés, Tarique Rahman, relativo a las relaciones bilaterales entre ambos países.

El mensaje fue entregado al jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, durante su encuentro con Humayun Kabir, asesor del primer ministro de Bangladés para Asuntos Exteriores.

Durante la reunión, ambas partes abordaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, que calificaron de no provocados y terroristas, dirigidos contra Emiratos y varios países hermanos.

El jeque Abdullah bin Zayed y Kabir condenaron enérgicamente estos ataques y reafirmaron el derecho de los países afectados a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Asimismo, Kabir expresó la plena solidaridad de Bangladés con Emiratos y su apoyo a todas las medidas adoptadas para preservar su seguridad y estabilidad.

Por su parte, el jeque Abdullah agradeció a Kabir la postura de apoyo de su país hacia Emiratos.

Ambos responsables trataron también diversos asuntos de interés común relacionados con las relaciones bilaterales.

El jeque Abdullah reafirmó el compromiso de Emiratos de reforzar una cooperación avanzada y constructiva con la República Popular de Bangladés, en beneficio mutuo y con el objetivo de impulsar el desarrollo y la prosperidad económica sostenible de sus pueblos.

En la reunión estuvo presente el ministro de Estado Saeed Al Hajeri.