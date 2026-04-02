Al Zeyoudi reafirma el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en sanidad avanzada y medicina estética

DUBÁI, 2 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ha destacado la posición de Emiratos Árabes Unidos como uno de los principales centros regionales en medicina estética y atención sanitaria especializada.

Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de la clínica Tajmeel, operada por Burjeel Holdings en la zona de Jumeirah, en Dubái, centrada en tratamientos médicos avanzados y respaldada por experiencia clínica internacional y atención personalizada.

«La expansión de los servicios sanitarios especializados en Emiratos refleja el desarrollo continuo de un sistema de salud de primer nivel, impulsado por la innovación. Las inversiones de Burjeel Holdings en ámbitos avanzados, como la medicina estética y la medicina regenerativa, responden a las necesidades cambiantes de los pacientes y refuerzan la posición del país como centro regional de excelencia sanitaria», afirmó Al Zeyoudi.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Burjeel Holdings, Shamsheer Vayalil, señaló: «Dubái sigue marcando el ritmo de la innovación en medicina estética, y Tajmeel refleja cómo entendemos la evolución de este sector. Nuestro objetivo es crear un entorno donde la atención sea rigurosa y precisa. Este centro insignia representa nuestro compromiso con la mejora de los estándares clínicos y de experiencia del paciente, y seguiremos ampliando los servicios especializados a más comunidades».

La clínica ofrece servicios integrados que abarcan desde la consulta hasta la recuperación, incluyendo tratamientos estéticos avanzados, odontología y procedimientos quirúrgicos, respaldados por las últimas tecnologías en medicina regenerativa.