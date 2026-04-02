Emiratos expresa su solidaridad con Afganistán y transmite sus condolencias por las víctimas de las inundaciones

ABU DABI, 2 de abril de 2026 (WAM).— Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con Afganistán por las víctimas de las inundaciones y corrimientos de tierra provocados por las intensas lluvias que han afectado a varias regiones del país y que han causado muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Emiratos traslada sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo afgano por esta tragedia, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.