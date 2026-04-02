El ministro de Energía subraya la importancia de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro y diversificar las rutas comerciales

SAN PETERSBURGO, 2 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Energía e Infraestructuras, Suhail Mohamed Al Mazrouei, ha afirmado que la aceleración de los cambios geopolíticos, especialmente en corredores marítimos clave, está configurando una nueva realidad para el sistema comercial global.

Según explicó, este contexto exige un enfoque claro y proactivo para afrontar los desafíos geopolíticos, así como un compromiso firme de todos los países para garantizar la seguridad de las vías marítimas que conectan el mundo y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro globales.

Al Mazrouei realizó estas declaraciones durante su participación en el Foro de Transporte y Logística celebrado en San Petersburgo (Rusia), inaugurado por el presidente Vladímir Putin. En su intervención inicial, Putin destacó que Rusia trabaja en la digitalización del mercado del transporte y en el desarrollo de sistemas logísticos y autónomos, y se mostró dispuesta a intercambiar experiencias y lanzar programas conjuntos en ciencia y tecnología para impulsar un sistema de transporte moderno acorde con las exigencias del siglo XXI.

El presidente ruso describió además los sectores del transporte y la logística como un pilar fundamental de la economía global, actualmente en plena transformación y sometidos a importantes desafíos geopolíticos.

Durante la sesión ministerial inaugural, Al Mazrouei presentó la visión de Emiratos Árabes Unidos para desarrollar un ecosistema integrado y resiliente de transporte y logística, capaz de adaptarse a los crecientes desafíos globales.

El ministro explicó que el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los ataques contra buques comerciales y petroleros constituyen una amenaza sin precedentes para las cadenas de suministro globales, con repercusiones directas en la estabilidad de los mercados internacionales y el aumento de los precios de las materias primas. En este sentido, subrayó la importancia de una acción internacional colectiva para salvaguardar la libertad de navegación y garantizar la seguridad de las rutas de suministro.

Añadió que los desafíos que afrontan algunos corredores marítimos estratégicos de la región representan un precedente profundamente preocupante para el sistema comercial global.

Al Mazrouei destacó que estos corredores son arterias vitales de la economía internacional y no deben ser objeto de acciones que comprometan su seguridad o la navegación. Asimismo, advirtió de que guardar silencio ante estas prácticas supondría exponer a la economía mundial a riesgos constantes.

«Proteger la libertad de navegación y garantizar la seguridad de los buques y de los marinos es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. Debemos aunar esfuerzos y mantenernos unidos para hacer frente a cualquier acción que pueda socavar la estabilidad de las cadenas de suministro o poner en riesgo el medio marino por contaminación. Ningún país tiene derecho a interrumpir los flujos del comercio internacional ni a amenazar las rutas de suministro, dadas las consecuencias directas que ello tiene para la seguridad energética y alimentaria mundial», afirmó.

El ministro advirtió de que cualquier falta de firmeza en este ámbito tendría amplias repercusiones para las economías y las poblaciones de todo el mundo.

Al Mazrouei señaló que Emiratos ha adoptado un enfoque proactivo mediante inversiones en infraestructuras avanzadas y multimodales, incluida una red ferroviaria nacional de más de 900 kilómetros que conecta puertos en las costas oriental y occidental. Destacó la eficiencia de los sistemas de transporte terrestre y marítimo del país, así como de su infraestructura federal y su capacidad para adaptarse y responder eficazmente a los desafíos.

Indicó que estas capacidades ofrecen soluciones prácticas y eficientes para el transporte de mercancías, al tiempo que refuerzan la eficiencia y sostenibilidad del ecosistema logístico.

Añadió que Emiratos continúa ampliando sus capacidades mediante proyectos de conectividad regional, como el proyecto ferroviario Hafeet con Omán, que contribuirá a una mayor integración económica y al aumento de la capacidad comercial. «Estamos preparados para completar y ampliar el proyecto ferroviario en la región del Consejo de Cooperación del Golfo», afirmó.

El ministro también destacó el papel clave de los puertos emiratíes como centros globales de reexportación, que contribuyen a conectar los mercados regionales e internacionales y refuerzan la posición del país como nodo esencial en los flujos del comercio mundial.

Subrayó que la próxima fase exigirá una mayor coordinación internacional, así como inversiones continuas en corredores comerciales alternativos e infraestructuras inteligentes y resilientes, para garantizar la sostenibilidad de las cadenas de suministro en cualquier circunstancia. «Estas cadenas representan las arterias de la economía global y no deben verse expuestas a riesgos», afirmó.

Al margen del foro, Al Mazrouei mantuvo una serie de reuniones bilaterales con varios ministros, entre ellos Andrey Nikitin, ministro de Transporte de la Federación Rusa, y Makhkamov Ilkhom Rustamovich, ministro de Transporte de Uzbekistán.

Los encuentros se centraron en explorar vías para reforzar la cooperación y avanzar en asociaciones estratégicas entre Emiratos y ambos países en los ámbitos del transporte y la logística, así como en el intercambio de experiencias en desarrollo de infraestructuras y mejora de la conectividad regional e internacional.

El ministro estuvo acompañado por una delegación emiratí de alto nivel integrada por altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Energía e Infraestructuras, además de representantes de Etihad Rail y de varias entidades y empresas nacionales vinculadas al sector del transporte y la logística.

Todo ello refleja el compromiso de Emiratos de reforzar su presencia internacional y profundizar en sus alianzas estratégicas en este sector clave.