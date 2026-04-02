El presidente de Emiratos y el rey de Jordania abordan la situación regional y la cooperación bilateral en una llamada

ABU DABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este jueves una llamada telefónica del rey Abdalá II de Jordania, durante la cual ambos analizaron la evolución de la situación regional y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional.

Ambas partes abordaron asimismo la continuidad de los ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra Emiratos, Jordania y otros países de la región, y señalaron que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de una amenaza para la paz y la seguridad regional.

Los dos dirigentes repasaron también las relaciones fraternales y los distintos ámbitos de cooperación entre Emiratos y Jordania, y reafirmaron su compromiso de mantener la consulta y la coordinación de forma que redunde en beneficio de ambos países y de sus pueblos.