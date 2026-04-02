Kuwait intercepta y derriba cuatro drones en las últimas 24 horas

KUWAIT, 2 de abril de 2026 (WAM) — Kuwait ha anunciado que unidades de su fuerza operativa han logrado interceptar y derribar cuatro drones en las zonas bajo su responsabilidad durante las últimas 24 horas.

La agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA) citó al portavoz de la Guardia Nacional de Kuwait, el general de brigada Dr. Jadaan Fadhel, quien señaló que la operación se llevó a cabo en el marco de un dispositivo operativo continuo destinado a reforzar la seguridad nacional, proteger infraestructuras estratégicas clave y neutralizar posibles amenazas.