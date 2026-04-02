Las nuevas medidas económicas anunciadas en Dubái impulsarán la resiliencia y el crecimiento en los sectores turístico y empresarial

DUBÁI, 2 de abril de 2026 (WAM).— Las nuevas medidas para el sector de la hostelería y la economía en general anunciadas esta semana por el príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, están destinadas a reforzar la resiliencia empresarial y ayudar a las compañías a afrontar los desafíos a corto plazo y sostener el crecimiento.

Las medidas forman parte de un paquete de incentivos económicos de 1.000 millones de dirhams (unos 250 millones de euros) anunciado a comienzos de la semana, en línea con la visión del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y del vicepresidente y primer ministro del país y gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Entre ellas figura la posibilidad de que los hoteles aplacen durante tres meses el pago del 100% de las tasas sobre ventas de habitaciones y de alimentos y bebidas, así como del denominado “dirham turístico”.

Diseñadas para aliviar la presión financiera y mejorar la liquidez en los sectores de la hostelería y el turismo, las medidas entraron en vigor el 1 de abril de 2026. Su alcance abarca todos los establecimientos del sector, incluidos hoteles, apartamentos turísticos y viviendas vacacionales.

Otras iniciativas dirigidas a apoyar a las empresas en el conjunto de la economía, aplicables durante tres meses desde el 1 de abril de 2026, incluyen el aplazamiento de tasas por nombres comerciales premium, modificaciones de licencias, anuncios en prensa, servicios locales, alojamiento, gestión de residuos y mejora de servicios. Estos aplazamientos se aplican tanto a nuevas licencias como a renovaciones, y las autoridades informarán a las empresas al término del periodo de tres meses.

El director general del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), Helal Saeed Almarri, afirmó que «el modelo económico de Dubái se ha construido sobre la agilidad, la claridad y la cooperación», y que la rápida introducción de estas medidas demuestra «el liderazgo decisivo del que se beneficia la ciudad y el país». Añadió que el crecimiento reciente del turismo y de la economía en general se ha sustentado en la colaboración público-privada, la escucha activa del sector y la capacidad de aplicar políticas que impulsen el crecimiento y refuercen la resiliencia.

Por su parte, el consejero delegado de la Corporación de Turismo y Marketing Comercial de Dubái (DCTCM), Issam Kazim, señaló que en las últimas semanas han mantenido un diálogo estrecho con los actores del sector turístico ante los desafíos actuales. «Valoramos la resiliencia que han demostrado y su papel en mantener la alta calidad de los servicios y de la oferta del destino. Estos nuevos incentivos responden a las demandas del sector y les permitirán reforzar su crecimiento», indicó.

El consejero delegado de la Corporación de Registro y Licencias Empresariales de Dubái (DBLC), Ahmad Khalifa AlQaizi AlFalasi, destacó que la credibilidad global de Dubái como centro de comercio se basa en su atención constante a las necesidades empresariales y en su disposición a introducir cambios que generen beneficios colectivos. «Al ofrecer mayor flexibilidad en los próximos meses, permitimos a las empresas centrarse en sus prioridades clave y en garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus operaciones», afirmó.

El paquete económico incluye también la ampliación de los plazos de gracia para los datos aduaneros y la simplificación de los procedimientos para la emisión y renovación de permisos de residencia.