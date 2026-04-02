El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso con la soberanía e integridad territorial de los países del Golfo

NUEVA YORK, 2 de abril de 2026 (WAM) — El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reafirmó este jueves su firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la seguridad regional de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), al tiempo que elogió su papel en el apoyo a la paz y la seguridad internacionales.

La declaración se produjo en un pronunciamiento presidencial emitido durante una sesión informativa especial de alto nivel celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

El Consejo destacó las contribuciones del CCG a la estabilidad regional e internacional, subrayando sus esfuerzos en mediación, diplomacia preventiva y provisión de apoyo técnico y financiero. Asimismo, reconoció su papel en las operaciones de mantenimiento de la paz y su participación activa en las actividades humanitarias de la ONU.

El texto incidió en la importancia de reforzar la cooperación entre Naciones Unidas y el CCG para mantener la paz y la seguridad internacionales. En este sentido, subrayó la necesidad de desarrollar la cooperación institucional mediante un diálogo regular más intenso y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación e intercambio de información, especialmente en ámbitos como la prevención de conflictos, la construcción de la paz, la lucha contra el terrorismo y la respuesta humanitaria.

En este contexto, el Consejo instó al secretario general de la ONU a incluir recomendaciones prácticas para reforzar esta cooperación en su próximo informe tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea General.

La declaración también alentó a intensificar los esfuerzos conjuntos para abordar desafíos de interés común, como la seguridad marítima, alimentaria e hídrica, y abogó por promover la participación de mujeres y jóvenes en las iniciativas de paz y seguridad, en línea con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Asimismo, el Consejo subrayó el papel clave de las organizaciones regionales ante los desafíos actuales y destacó la necesidad de desarrollar asociaciones eficaces entre el Consejo de Seguridad y dichas organizaciones conforme al Capítulo VIII de la Carta de la ONU. El órgano reiteró su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Al inicio de la sesión, los miembros del Consejo escucharon exposiciones de Khaled Khiari, secretario general adjunto de la ONU para Oriente Próximo, Asia y el Pacífico, y de Jasem Mohamed Albudaiwi, secretario general del CCG, sobre la cooperación entre ambas organizaciones y los retos comunes actuales.