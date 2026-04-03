Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 18 misiles balísticos, 4 misiles de crucero y 47 drones

ABU DABI, 3 de abril de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este viernes (03/04) 18 misiles balísticos, 4 misiles de crucero y 47 drones lanzados desde Irán.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas han interceptado 475 misiles balísticos, 23 misiles de crucero y 2.085 drones.
Estos ataques causaron la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber y de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas, además de nueve fallecidos de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india.
Además, 203 personas resultaron heridas, con lesiones de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay nacionales de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Türkiye, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.