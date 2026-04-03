El Ejército jordano intercepta dos misiles en las últimas 24 horas

AMÁN, 3 de abril de 2026 (WAM) — Las Fuerzas Armadas de Jordania anunciaron este viernes que la Real Fuerza Aérea Jordana interceptó y derribó con éxito dos misiles iraníes que se dirigían hacia objetivos dentro del país durante las últimas 24 horas.

Según la Dirección de Medios Militares, la operación se llevó a cabo con un alto nivel de eficacia, logrando neutralizar los proyectiles antes de que alcanzaran territorio jordano.

Por su parte, el portavoz de la Dirección de Seguridad Pública informó de que unidades especializadas atendieron 17 incidentes relacionados con la caída de restos y proyectiles en ese mismo periodo.

Añadió que dos personas resultaron heridas en la gobernación de Zarqa como consecuencia de estos hechos, con lesiones de carácter moderado. También se registraron daños materiales, entre ellos en una vivienda en Zarqa debido al impacto de una explosión y en un vehículo en la gobernación de Karak tras ser alcanzado por fragmentos.