Kuwait intercepta nueve misiles y 26 drones en las últimas 24 horas

KUWAIT, 3 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció este viernes que los sistemas de defensa aérea del país detectaron y respondieron a nueve misiles —siete balísticos y dos de crucero— en las últimas 24 horas, en medio de la actual escalada militar en la región.

Durante una rueda de prensa organizada por el Centro de Comunicación del Gobierno, el portavoz del ministerio, el coronel Saud al Atwan, confirmó que las Fuerzas Armadas kuwaitíes interceptaron con éxito los objetivos hostiles, incluidos 26 drones, dentro de las zonas operativas designadas.

El portavoz señaló que la refinería de Mina al Ahmadi fue alcanzada, lo que provocó incendios en varias de sus unidades operativas, además de un ataque contra una planta de generación eléctrica y desalación de agua, que causó únicamente daños materiales, según recogió la agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA).

Añadió que el equipo de desactivación de explosivos del ejército atendió un total de 22 avisos.