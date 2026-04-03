Las autoridades de Abu Dabi informan de un fallecido y cuatro heridos por la caída de restos en las instalaciones gasísticas de Habshan

ABU DABI, 3 de abril de 2026 (WAM) — Las autoridades de Abu Dabi informaron de que un ciudadano egipcio falleció durante la evacuación tras el incidente registrado en las instalaciones gasísticas de Habshan, mientras que otras cuatro personas —dos de nacionalidad paquistaní y dos egipcia— resultaron heridas leves por la caída de restos tras la interceptación de proyectiles por los sistemas de defensa aérea.

En un comunicado, la Oficina de Medios de Abu Dabi señaló que también se produjeron dos incendios como consecuencia del incidente y que los equipos de emergencia actuaron con rapidez para controlar la situación.

Asimismo, indicó que las instalaciones han sufrido daños significativos y que se está llevando a cabo una evaluación de los mismos.