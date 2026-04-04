El Parlamento Árabe condena el ataque contra la embajada de Emiratos en Damasco

EL CAIRO, 4 de abril de 2026 (WAM) — El presidente del Parlamento Árabe, Mohamed bin Ahmed Al Yamahi, condenó enérgicamente los disturbios y el ataque dirigido contra la sede de la embajada de Emiratos Árabes Unidos y la residencia del jefe de misión en la capital siria, Damasco.

Al Yamahi reafirmó el rechazo del Parlamento Árabe a todas las formas de violencia y ataques contra misiones diplomáticas, y subrayó que estos actos constituyen una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la protección de las sedes diplomáticas y de su personal.