Controlados tres incendios en la planta de Borouge sin que se registren heridos

ABU DABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — Las autoridades competentes informaron de que tres incendios se declararon en la planta petroquímica de Borouge tras la caída de restos como consecuencia de la interceptación de proyectiles por los sistemas de defensa aérea, sin que se hayan registrado heridos.

Según indicó la Oficina de Medios de Abu Dabi, los equipos de emergencia respondieron de inmediato con alta eficacia y lograron controlar la situación.

Asimismo, se han registrado daños en las instalaciones, que están siendo evaluados.