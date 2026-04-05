Los presidentes de Emiratos y Siria abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, abordaron en una conversación telefónica las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación en beneficio de sus intereses comunes y de sus pueblos.

Al Sharaa destacó la solidez de los vínculos entre Emiratos y Siria.

La conversación también trató la evolución de la situación regional y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad, en un contexto marcado por la continuidad de los ataques iraníes, calificados de terroristas, contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. Ambos dirigentes coincidieron en que estos hechos constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de la ONU.