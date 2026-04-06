Abdullah bin Zayed felicita al nuevo ministro de Exteriores de Nepal

ABU DABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, felicitó a Shishir Khanal por su nombramiento como nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Nepal.

Durante una conversación telefónica, ambos responsables abordaron las relaciones bilaterales, las vías de cooperación y los esfuerzos conjuntos entre sus países, así como las oportunidades para reforzar los vínculos en diversos ámbitos en beneficio de sus intereses comunes.

Abdullah bin Zayed trasladó sus mejores deseos de éxito a Khanal en su nuevo cargo y expresó su voluntad de trabajar conjuntamente para fortalecer la cooperación entre ambos países, en apoyo a sus planes de desarrollo y al bienestar y prosperidad de sus pueblos.

Durante la llamada, los dos ministros también analizaron las graves repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de terroristas y no provocados, contra Emiratos y varios países de la región, así como su impacto en la seguridad y la estabilidad regional, el comercio internacional, el suministro energético y la economía global.