El presidente de Emiratos recibe al ministro de Exteriores de Kuwait

ABU DABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah.

Durante el encuentro, el ministro kuwaití trasladó al presidente emiratí los saludos del emir de Kuwait, el jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, junto con sus deseos de seguridad y prosperidad continuadas para Emiratos. Por su parte, Mohamed bin Zayed le pidió que transmitiera sus saludos al emir kuwaití, así como sus mejores deseos de progreso y bienestar para Kuwait y su pueblo.

El presidente emiratí y el ministro kuwaití abordaron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación en beneficio de sus intereses comunes y de sus pueblos.

La reunión también trató la evolución de la situación regional y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional, en un contexto marcado por la continuidad de los ataques iraníes, calificados de terroristas, contra Emiratos, Kuwait y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. Ambas partes analizaron asimismo los esfuerzos de Emiratos y Kuwait para salvaguardar su seguridad, soberanía e integridad territorial, así como la seguridad de sus poblaciones.

Al encuentro asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios ministros y altos cargos.

Al término de su visita, el ministro kuwaití abandonó Emiratos, siendo despedido por Abdullah bin Zayed y varios responsables.