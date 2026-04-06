Kuwait detecta 14 misiles balísticos y 46 drones en las últimas 24 horas

KUWAIT, 6 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Kuwait anunció este lunes que las Fuerzas Armadas detectaron 14 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 46 drones hostiles en el espacio aéreo del país durante las últimas 24 horas, todos ellos neutralizados conforme a los procedimientos establecidos.

El anuncio fue realizado por el portavoz oficial del ministerio, el coronel Saud al Atwan, durante la rueda de prensa diaria sobre la evolución de la situación y los acontecimientos operativos en el contexto de los ataques iraníes en curso contra Kuwait.

Según informó la agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA), el portavoz indicó que la caída de restos en una zona residencial del norte del país causó heridos, y que las autoridades competentes respondieron de acuerdo con los protocolos vigentes.

Al Atwan añadió que la unidad de desactivación de explosivos del cuerpo de ingenieros de las fuerzas terrestres atendió 22 incidentes, mientras que los equipos de bomberos del ejército respondieron a tres emergencias, todas gestionadas conforme a los procedimientos establecidos.