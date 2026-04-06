Abu Dabi registra un rendimiento récord en cultura y turismo en 2025

ABU DABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — Abu Dabi recibió un récord de 26,6 millones de visitantes en 2025, consolidando su posición como una emergente capital cultural global y un destino turístico de referencia, según el Departamento de Cultura y Turismo – Abu Dabi (DCT Abu Dabi). Este hito refleja el creciente atractivo internacional del emirato y su compromiso con un impacto económico sostenible a largo plazo.

El DCT Abu Dabi logró su mejor desempeño histórico en cultura y turismo en 2025, con un aumento del 19,5% interanual en los ingresos hoteleros hasta 9.100 millones de dirhams, un incremento del 40% en los delegados del sector MICE hasta 2,2 millones, y un crecimiento del 20% en la asistencia a eventos culturales y de ocio, que alcanzó los 4,2 millones. El crecimiento de dos dígitos estuvo impulsado por el atractivo cultural, que atrajo a más de 8,6 millones de visitantes a los sitios culturales y bibliotecas del emirato a lo largo del año, con Qasr Al Hosn registrando un aumento interanual del 22% en el número de visitantes.

Saood Abdulaziz Al Hosani, subsecretario del DCT Abu Dabi, declaró: «Con una sólida base de participación cultural y un robusto desempeño turístico, Abu Dabi sigue creciendo como un destino líder a nivel mundial que ofrece experiencias excepcionales. Los principales atractivos y la continua expansión del Distrito Cultural de Saadiyat han reforzado la singularidad global de Abu Dabi, mientras que el sólido rendimiento hotelero consolida un impacto económico sostenible a largo plazo. Con la cultura en el centro del destino, nuestro crecimiento de dos dígitos en 2025 refleja la claridad de nuestra visión y los esfuerzos conjuntos de todo el ecosistema. Nuestro desempeño pone de relieve la fortaleza de los fundamentos culturales y turísticos de Abu Dabi y nuestra capacidad para adaptarnos, innovar y crecer de forma sostenible».

Con 5,9 millones de huéspedes en hoteles y un aumento del 10% en las llegadas internacionales procedentes de mercados clave, liderado por el crecimiento del 22% de India respecto a 2024, los resultados anuales reflejan un destino en el que la riqueza cultural impulsa directamente el crecimiento turístico.

El año 2025 fue especialmente destacado para los eventos culturales, de ocio y MICE de Abu Dabi, con incrementos de dos dígitos en la asistencia. En total, el departamento organizó un récord de 252 eventos culturales y de ocio, que atrajeron colectivamente a más de 4,2 millones de asistentes, un 20% más que en 2024. Entre los más concurridos se encuentra el festival MOTN, celebrado en Abu Dabi, la región de Al Ain y la región de Al Dhafra, que atrajo a 252.988 visitantes.

Otros grandes eventos incluyeron los cuatro conciertos con entradas agotadas de Coldplay en Zayed Sports City (193.470 asistentes), el torneo de críquet Abu Dhabi T10 (aproximadamente 100.000 asistentes) y Liwa Village (más de 159.000 asistentes), eje central del Festival Internacional de Liwa.

Los festivales culturales y de patrimonio más populares, incluidos el Festival Al Hosn, el Festival de Artesanía Tradicional y el Festival del Patrimonio Marítimo, recibieron en conjunto a más de 608.000 visitantes.

El sector MICE experimentó un crecimiento aún mayor, con un aumento del 37% en el número de eventos hasta 6.600, que atrajeron a 2,2 millones de delegados, un 40% más interanual. Grandes encuentros como IDEX/NAVDEX (alrededor de 206.000 asistentes), Make it in the Emirates (alrededor de 122.000 asistentes), Abu Dhabi Sustainability Week (unos 50.000 asistentes) y la primera edición de la Bridge Summit (unos 39.000 asistentes) fueron motores clave. El programa Advantage Abu Dhabi del Bureau de Convenciones y Exposiciones apoyó 175 eventos que atrajeron a 464.000 delegados, un aumento interanual del 28%.

El crecimiento impulsado por la cultura refuerza la participación

El DCT Abu Dabi continuó impulsando su papel en la preservación del patrimonio cultural, el fomento de la creatividad y la construcción de conexiones culturales que reflejan la identidad y aspiraciones del emirato.

El Louvre Abu Dhabi se mantiene como uno de los espacios culturales más visitados, con 1,4 millones de visitantes. Qasr Al Hosn registró un sólido desempeño, superando los 843.000 visitantes, un 22% más interanual.

El aumento de visitantes estuvo respaldado por 115 programas desarrollados en los espacios culturales de Abu Dabi, que abarcan patrimonio, artes escénicas, educación, participación juvenil y familiar, e iniciativas comunitarias, consolidando la cultura como motor turístico y elemento central de la comunidad. Las bibliotecas del emirato continuaron fortaleciendo el acceso y la participación, desempeñando un papel clave en la promoción del conocimiento, la creatividad y el aprendizaje permanente.

En las tres regiones de Abu Dabi, se activaron más de 20 espacios culturales y bibliotecas, ampliando una red diversa de museos, sitios históricos y arqueológicos, centros artísticos y destinos culturales. Entre los hitos estratégicos figuran la reapertura del Museo Al Maqta’a, que relata la protección y desarrollo de la isla de Abu Dabi, y del Museo de Al Ain, que narra la historia de Emiratos; así como la apertura del Museo de Historia Natural de Abu Dabi, que abarca 13.800 millones de años de historia natural, y del Museo Nacional Zayed, el museo nacional de Emiratos.

Abu Dabi recibió 5,9 millones de huéspedes hoteleros (un aumento interanual del 2,2%), además de 338.000 visitantes en alojamientos turísticos y glamping en 2025. Este resultado estuvo respaldado por un crecimiento del 10% en visitantes internacionales respecto al año anterior, con mercados clave como India, Rusia y el Reino Unido, lo que elevó la ocupación hotelera en tres puntos porcentuales hasta el 81%.

La demanda se tradujo en un sólido desempeño financiero del sector. Los ingresos hoteleros crecieron un 19,5% interanual, junto con un aumento del 19% en la tarifa media diaria (ADR) y del 23% en los ingresos por habitación disponible (RevPAR). La estancia media alcanzó las 2,9 noches en 2025, un 3% más interanual, con incrementos del 2% en mercados clave, impulsados en parte por un aumento del 13% en las estancias de visitantes chinos. Los hoteles representaron el 92% de las estancias, complementados por alojamientos turísticos y glamping (8%).

Los principales mercados emisores impulsaron el crecimiento del 10% en visitantes internacionales. India lideró con 436.124 huéspedes hoteleros (13% del total), un aumento del 22% respecto a 2024, favorecido por la ampliación de conexiones aéreas, incluidas tres nuevas rutas de IndiGo y una nueva de Air India Express. Otros mercados destacados fueron Rusia (257.200 visitantes), Reino Unido (250.906), China (248.494) y Arabia Saudí (200.652).

A nivel global, la capacidad aérea aumentó un 11% durante el año, mientras que el factor de ocupación mejoró dos puntos porcentuales hasta el 89%, reflejando una fuerte demanda. Los visitantes procedentes de Rusia (4,3 noches), Reino Unido (4,2), Alemania (4,1) e Italia (3,4) registraron las estancias medias más largas, lo que indica un mayor grado de vinculación con la oferta del emirato.

Las regiones de Al Ain y Al Dhafra mostraron un impulso significativo, beneficiándose de campañas de promoción regionales e internacionales. La región de Al Ain recibió 473.100 visitantes, un 9% más interanual, con un aumento del 9% en la ocupación hotelera, impulsado principalmente por el turismo de ocio. La región de Al Dhafra acogió a 147.900 visitantes, un 3% más, con un incremento del 19% en la ocupación hotelera. Está previsto el lanzamiento de una estrategia específica para Al Dhafra en 2026.

Estos resultados refuerzan la sólida trayectoria de Abu Dabi hacia los objetivos de la Estrategia Turística 2030, un ambicioso plan que marca una nueva etapa de expansión y desarrollo estratégico del sector turístico del emirato.