Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne con el consejero delegado de Nubank para abordar la banca digital y los servicios financieros

ABU DABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con David Vélez, fundador y consejero delegado de Nubank, la entidad de banca digital y servicios financieros con sede en São Paulo.

Durante el encuentro se analizaron las oportunidades de inversión que ofrece Abu Dabi y Emiratos Árabes Unidos, que permiten a instituciones financieras y bancarias internacionales expandir sus operaciones hacia mercados de Asia y de la región de Oriente Próximo y Norte de África (MENA).

Nubank tiene previsto establecer su nueva sede en el Abu Dhabi Global Market (ADGM), en colaboración con destacadas instituciones de inversión, económicas y financieras, incluida la plataforma de banca digital integrada Wio Bank.

Nubank es el mayor banco digital de América Latina y uno de los mayores del mundo. Fundado en Brasil en 2013, gestiona activos por valor de más de 78.000 millones de dólares y presta servicio a más de 100 millones de clientes en Brasil, México, Colombia, Uruguay, Estados Unidos y Alemania.

A la reunión asistieron Jassem Al Zaabi, presidente del Departamento de Finanzas; Ahmed Jasem Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi; Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero; y Badr Saleem Sultan Al Olama, director general de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi.

También participaron Roberto Campos Neto, vicepresidente y responsable global de políticas públicas de Nubank; y Guilherme Lago, director financiero de Nu Holdings Ltd. (Nubank) y presidente del consejo de administración de Nu México.