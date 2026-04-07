El presidente de Emiratos Árabes Unidos y la primera ministra de Japón abordan la Asociación Estratégica Integral y la situación regional

ABU DABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, mantuvo hoy una conversación telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la que analizaron la evolución de la situación en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional, así como su grave impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

Ambos dirigentes abordaron también la continuidad de los ataques terroristas iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles, y subrayaron que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. La primera ministra Takaichi condenó estos ataques y reafirmó la solidaridad de Japón con Emiratos Árabes Unidos en todas las medidas que adopta para defenderse, salvaguardar su soberanía y garantizar la seguridad de su población.

Asimismo, las dos partes revisaron la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, y destacaron los avances logrados en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

También acogieron con satisfacción la conclusión exitosa de las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación Económica Integral, que se prevé impulse los flujos de comercio e inversión y amplíe la cooperación bilateral.

Por último, ambas partes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando para alcanzar los objetivos de esta asociación de forma que respalde sus intereses mutuos y beneficie a sus pueblos.