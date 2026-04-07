Kuwait detecta 17 drones en 24 horas sin causar daños

KUWAIT, 7 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Kuwait informó este martes de que las fuerzas armadas detectaron 17 drones hostiles en el espacio aéreo del país durante las últimas 24 horas, y aseguró que todos fueron neutralizados conforme a los procedimientos establecidos, sin que se registraran daños materiales ni víctimas, según la agencia oficial KUNA.

El anuncio fue realizado por el portavoz oficial del Ministerio, el coronel Saud al Atwan, durante la rueda de prensa diaria sobre los últimos acontecimientos y operaciones en el contexto de los ataques iraníes en curso contra el Estado de Kuwait.

Asimismo, la unidad de desactivación de explosivos (EOD) del cuerpo de ingenieros de las fuerzas terrestres atendió 15 incidentes en ese mismo periodo, de acuerdo con los protocolos aprobados, añadió el portavoz.