Emiratos Árabes Unidos lamenta el fracaso del Consejo de Seguridad al no respaldar un marco internacional para poner fin a los ataques ilegales de Irán

ABU DABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó este martes su profundo pesar por el hecho de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lograra aprobar un marco claro de cooperación internacional para poner fin a los ataques ilegales de Irán y a sus amenazas contra la economía global, al no adoptar un proyecto de resolución que exigía el cese inmediato de todas las agresiones contra buques y de los intentos de obstaculizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para todos, y la libertad de navegación debe preservarse. Ningún país debería tener el poder de cerrar las arterias del comercio global y empujar al mundo al borde de una calamidad económica”, señaló Emiratos Árabes Unidos.

El país subrayó que la inacción del Consejo de Seguridad no reduce la urgencia de la crisis ni debilita su determinación.

Asimismo, agradeció a Baréin su liderazgo en el Consejo de Seguridad y sus esfuerzos diplomáticos, y aseguró que seguirá impulsando iniciativas internacionales para restablecer la normalidad en el estrecho de Ormuz y colaborando con sus socios para promover una acción coordinada que garantice la seguridad de la navegación y la continuidad del comercio mundial.