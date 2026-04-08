El Banco Central de los EAU y el de Baréin firman un acuerdo de intercambio de divisas por 20.000 millones de dirhams

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) y el Banco Central de Baréin (CBB) anunciaron la firma de un acuerdo de intercambio de divisas entre el dirham emiratí (AED) y el dinar bareiní (BHD), formalizado durante una ceremonia virtual. El acuerdo tiene un valor nominal de 20.000 millones de dirhams (2.000 millones de dinares bareiníes) y un plazo de cinco años.

El acuerdo fue suscrito por el gobernador del Banco Central de los EAU, Khaled Mohamed Balama, y el gobernador del Banco Central de Baréin, Khalid Humaidan. El objetivo es reforzar la cooperación financiera existente entre ambos países.

Khaled Mohamed Balama subrayó que la firma del acuerdo reafirma el compromiso compartido de los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Baréin de ampliar la cooperación financiera y monetaria, así como de fortalecer los lazos comerciales y de inversión. Añadió que el acuerdo refleja la voluntad de ambas partes de promover el uso de monedas locales y de avanzar en los marcos de cooperación entre bancos centrales, contribuyendo a una mayor estabilidad financiera y al fortalecimiento de las alianzas regionales e internacionales.

Por su parte, Khalid Humaidan afirmó que el acuerdo refleja la solidez y profundidad de las relaciones históricas entre los liderazgos del Reino de Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, y supone un hito importante en la relación bilateral. Asimismo, destacó que contribuirá a reforzar la cooperación entre ambos bancos centrales y a impulsar la integración financiera regional, y señaló que se espera que el acuerdo estimule el crecimiento económico y refuerce la estabilidad financiera en ambos países.