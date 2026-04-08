Etihad lanzará vuelos a Daca

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, pondrá en marcha a partir del 26 de junio de 2026 un servicio estacional a Daca, en Bangladesh, con el objetivo de reforzar los vínculos comerciales y de carga en el corredor del sur de Asia, en respuesta a la fuerte y sostenida demanda de viajes y logística entre ambos países.

El servicio, con cuatro frecuencias semanales al Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal (DAC), mejorará la conectividad entre Abu Dabi y Bangladesh y respaldará la expansión continua de los flujos de carga, en paralelo al crecimiento de la demanda de pasajeros en la red global de la aerolínea. Abu Dabi se consolida así como un punto estratégico para el comercio entre el sur de Asia y los mercados internacionales.

Operado con aviones Boeing 777 de Etihad, el servicio ofrecerá 28 plazas en clase Business y 374 en Economy, además de una significativa capacidad de carga en bodega para atender el aumento de los flujos logísticos, junto con la demanda de pasajeros, en una ruta clave para el comercio, la conectividad empresarial y los viajes familiares.

Esta iniciativa forma parte del enfoque gradual de Etihad para reconstruir y ampliar su red, ajustando la capacidad a la demanda en mercados estratégicos.

El consejero delegado de Etihad, Antonoaldo Neves, señaló: «Daca es un mercado estratégicamente importante, con una demanda sólida y sostenida tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga. Este servicio nos permite asignar capacidad donde más se necesita y reforzar los vínculos entre Bangladesh, los EAU y los principales mercados globales».

Añadió: «La ruta desempeña un papel clave en el apoyo a industrias orientadas a la exportación, especialmente en sectores como el textil, al tiempo que refuerza la conectividad de Abu Dabi con el sur de Asia».

Los Emiratos Árabes Unidos albergan una de las mayores comunidades bangladesíes del mundo, y el nuevo servicio ofrecerá una conexión directa y eficiente para las familias, además de facilitar enlaces fluidos a través de Abu Dabi.

Bangladesh sigue registrando un sólido crecimiento económico, impulsado en gran medida por su relevante sector global de confección y textil. La incorporación de capacidad de fuselaje ancho en esta ruta permitirá un transporte de mercancías más fiable y eficiente, especialmente para este sector, facilitando a los exportadores un mejor acceso a mercados de Oriente Próximo, Europa y Norteamérica.

El servicio estacional también abrirá nuevas conexiones para las importantes comunidades bangladesíes en el Reino Unido, Italia y Norteamérica, que podrán viajar a Daca a través de Abu Dabi con mayor facilidad. La ruta atenderá tanto a pasajeros directos entre Abu Dabi y Daca como a aquellos en tránsito hacia otros destinos.