Los EAU condenan enérgicamente el ataque terrorista contra el Consulado de Israel en Estambul

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han condenado y denunciado en los términos más enérgicos el ataque terrorista contra las instalaciones del Consulado del Estado de Israel en Estambul.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró el rechazo categórico de los EAU a este tipo de ataques y subrayó la necesidad de proteger las sedes diplomáticas, las misiones y su personal de conformidad con el derecho internacional y las normas vigentes, en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección del personal diplomático.

El Ministerio expresó además su firme condena de estos actos delictivos y su rechazo permanente a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad, en contravención del derecho internacional.