Los EAU siguen de cerca el anuncio de alto el fuego y subrayan la importancia de que Irán ponga fin a los ataques y garantice la libre navegación

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos siguen de cerca el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, y están recabando más información sobre sus términos para garantizar el pleno compromiso de Irán con el cese inmediato de todas las hostilidades en la región y la reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que los ataques iraníes no provocados contra infraestructuras, instalaciones energéticas y objetivos civiles durante los últimos 40 días —que incluyeron 2.819 misiles balísticos y de crucero, así como drones—, junto con la pérdida de vidas y los daños materiales ocasionados, exigen una postura firme, incluida la necesidad de que Irán rinda cuentas y asuma plenamente la responsabilidad por los daños y las reparaciones.

El Ministerio destacó la necesidad de un enfoque integral y sostenido que aborde el conjunto de las amenazas que representa Irán, incluidas sus capacidades nucleares, misiles balísticos, drones, capacidades militares y sus grupos afines y organizaciones terroristas, así como el fin de las amenazas a la libertad de navegación, la guerra económica y la piratería en el estrecho de Ormuz. Asimismo, expresó su esperanza en la consecución de una paz duradera para todos los países de la región.

Los Emiratos Árabes Unidos reiteraron que no son parte en este conflicto y que han llevado a cabo intensos esfuerzos diplomáticos para evitar su estallido, tanto a través de canales bilaterales como mediante iniciativas en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Además, subrayaron que han protegido firmemente su soberanía, su seguridad y sus logros nacionales, y destacaron la necesidad de que Irán cumpla plenamente la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 11 de marzo de 2026, que condena los ataques iraníes y exige su cese inmediato.