Los EAU condenan enérgicamente los ataques israelíes en Líbano

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han condenado en los términos más enérgicos los ataques israelíes en distintas zonas del Líbano y han expresado su preocupación por la continua escalada y sus repercusiones sobre la seguridad y la estabilidad regional.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó la necesidad de redoblar los esfuerzos internacionales para evitar nuevas pérdidas de vidas humanas y destacó la importancia de garantizar la plena protección de los civiles conforme al derecho internacional y a los tratados vigentes.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de los EAU con el Gobierno del Líbano y su apoyo en este momento crítico, al tiempo que reafirmó su firme compromiso con la unidad, la soberanía y la integridad territorial del país.

Asimismo, el Ministerio reiteró la posición invariable de los Emiratos en rechazo de la violencia y la escalada, por contravenir las normas que rigen las relaciones entre Estados y su soberanía, y por incrementar los riesgos de inestabilidad. En este sentido, subrayó la necesidad de resolver las disputas por vías diplomáticas, en lugar de recurrir a la confrontación y la escalada.