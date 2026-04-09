Los EAU alertan del impacto de los ataques iraníes en la salud global, el medio ambiente y los sistemas alimentarios

LYON, 9 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han advertido del alcance global de las consecuencias de los ataques “ilegales, injustificables y no provocados” en la región sobre la salud pública, el medio ambiente y los sistemas alimentarios, durante su intervención en la cumbre One Health celebrada en Lyon (Francia).

El encuentro, convocado por el presidente francés, Emmanuel Macron, reunió a jefes de Estado y a más de 30 ministros. En representación del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, participó el ministro de Salud y Prevención, Ahmed bin Ali al Sayegh.

La cumbre, considerada una de las principales iniciativas de la presidencia francesa del G7, reunió por primera vez a líderes mundiales bajo el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental. En ella participaron también la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con representantes gubernamentales, científicos, del sector privado y de la sociedad civil.

Durante su intervención, Al Sayegh condenó en los términos más enérgicos los ataques contra los EAU, los países del Golfo y la región en su conjunto, y afirmó que “los ataques ilegales, injustificables y no provocados de Irán, que incluyen más de 2.700 drones y misiles, siguen teniendo un impacto directo en las vidas humanas, los medios de subsistencia, las infraestructuras civiles críticas y el medio ambiente”.

El ministro subrayó que la salud de las personas, los animales y el entorno está estrechamente interconectada, y que las presiones sobre uno de estos sistemas repercuten rápidamente en los demás.

Estas dinámicas, añadió, ponen de manifiesto la interdependencia entre la salud humana, las infraestructuras críticas, el medio ambiente y las cadenas globales de suministro, así como la necesidad de adoptar un enfoque más integrado y centrado en la prevención en materia de seguridad sanitaria.

“Se trata de una guerra contra la salud de todos los países, de todos los consumidores y de todas las familias que dependen de una energía y unos alimentos asequibles; contra ecosistemas que están siendo dañados, y contra recursos esenciales que compartimos”, afirmó.

Al Sayegh destacó asimismo la importancia de ampliar el enfoque One Health más allá de las enfermedades zoonóticas para incluir riesgos ambientales como la contaminación del aire, uno de los principales factores de enfermedades crónicas a escala global.

El ministro reafirmó el compromiso de los EAU con un enfoque integral y preventivo de la seguridad sanitaria, basado en la ciencia, una gobernanza sólida y la cooperación internacional.

En el marco de la cumbre, Al Sayegh participó en un almuerzo de trabajo con varios líderes internacionales, entre ellos el presidente de Ghana, John Dramani Mahama; el presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko; el primer ministro de Camboya, Hun Manet, y el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi el Alami, junto a responsables de organizaciones internacionales de salud y financiación del desarrollo.

Asimismo, expresó su agradecimiento al presidente Macron por su liderazgo y por la solidaridad mostrada con los EAU en el actual contexto.

Al margen del encuentro, el ministro mantuvo reuniones bilaterales con delegaciones de Indonesia, Italia y Corea del Sur para reforzar la cooperación en los ámbitos sanitario y afines.

Los EAU instaron a los participantes a alinear esfuerzos en torno al enfoque One Health para proteger la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, pese a la actual situación de seguridad en la región y en un contexto de creciente tensión en la cooperación internacional.

Finalmente, Al Sayegh anunció la adhesión de los Emiratos a la Declaración One Health and Beyond y su colaboración con la Red Global de Centros de Excelencia One Health, reafirmando su compromiso con el impulso de soluciones prácticas que integren las prioridades de salud, medio ambiente y clima.