Mohammed bin Rashid llama a ciudadanos y residentes a izar la bandera de los EAU

DUBÁI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, ha instado a ciudadanos y residentes de todo el país a izar la bandera de los Emiratos Árabes Unidos en hogares, instituciones y edificios.

El llamamiento pone el foco en la unidad, la identidad nacional y la responsabilidad compartida, y refuerza el papel de la bandera como símbolo de cohesión en toda la sociedad.

Mohammed bin Rashid destacó que el país ha afrontado recientes desafíos con una fuerte cohesión y ha salido de ellos aún más unido, tanto entre ciudadanos y residentes como en los sectores público y privado.

“El país ha enfrentado los desafíos recientes unido y ha salido de ellos más fuerte y cohesionado. Todos nos hemos unido bajo una misma bandera. La bandera de los EAU refleja nuestra fortaleza y lo que hemos construido como nación. Invito a todos a izarla en hogares y lugares de trabajo”, afirmó.

“Nos sentimos orgullosos de nuestro país, de nuestro presidente, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra economía y de todos los ciudadanos y residentes que impulsan este país cada día”, añadió.

El dirigente concluyó con un llamamiento a izar la bandera en todos los hogares y edificios, como reflejo de la unidad y del sentido de pertenencia compartido.

La iniciativa subraya la importancia de la identidad nacional y de los valores comunes, y reconoce la contribución de personas e instituciones en todo el país, incluidos los equipos de primera línea y quienes apoyan su desarrollo continuo.