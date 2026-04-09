Los EAU envían 100 toneladas de ayuda alimentaria a Gaza a través del puente aéreo Humaid

GAZA, 9 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han enviado 100 toneladas de ayuda humanitaria urgente a la Franja de Gaza a través del puente aéreo Humaid, en el marco de la operación Chivalrous Knight 3, como parte de sus esfuerzos continuados para aliviar la situación humanitaria en el enclave.

El envío incluye alimentos esenciales destinados a cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas en el actual contexto.

La continuidad de este puente aéreo pone de relieve el compromiso sostenido de los EAU con su enfoque humanitario y su voluntad de garantizar el flujo ininterrumpido de ayuda a través de rutas aéreas, terrestres y marítimas, con el objetivo de que la asistencia llegue lo antes posible a los beneficiarios.

Estas iniciativas reflejan el papel destacado de los Emiratos en la acción humanitaria internacional y responden a los valores de solidaridad y apoyo promovidos por su liderazgo y su población hacia el pueblo palestino en Gaza.