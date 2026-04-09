El presidente de los EAU recibe al primer ministro británico para abordar la situación regional y la cooperación bilateral

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió este jueves al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, de visita en el país.

Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

Las dos partes abordaron también los continuos ataques iraníes —calificados de terroristas— contra civiles e infraestructuras civiles en los EAU y otros países de la región, y señalaron que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, además de socavar la paz y la seguridad regional.

El primer ministro británico reiteró la condena del Reino Unido a estos ataques y expresó su solidaridad con los Emiratos en las medidas adoptadas para defenderse, proteger su seguridad y su soberanía, y garantizar la seguridad de su territorio y de su población.

Asimismo, Mohamed bin Zayed y Starmer revisaron el estado de las relaciones bilaterales y exploraron oportunidades para reforzar la cooperación en beneficio de los intereses comunes y del desarrollo continuo de los vínculos entre ambos países.

A la reunión asistieron también el jeque Tahnoon bin Zayed al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun al Nahyan, asesor del presidente de los EAU, así como varios ministros y altos cargos.