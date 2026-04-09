Abdullah bin Zayed recibe a Kaja Kallas y aborda las relaciones estratégicas entre los EAU y la UE y la situación regional

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron vías para reforzar la cooperación entre los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea y sus Estados miembros, así como para impulsar una acción conjunta que favorezca el desarrollo de una asociación estratégica constructiva y positiva que responda a las prioridades de ambas partes.

Abdullah bin Zayed dio la bienvenida a la visita de Kallas y destacó el carácter creciente y dinámico de las relaciones entre los EAU y la Unión Europea.

Ambas partes abordaron también la evolución de la situación regional, incluidas las repercusiones de los ataques con misiles iraníes —calificados de no provocados y terroristas— dirigidos contra los Emiratos Árabes Unidos y varios países aliados.

El ministro emiratí expresó su agradecimiento a Kallas por la plena solidaridad mostrada con los EAU y confirmó que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Asimismo, revisaron los acontecimientos más recientes tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

La reunión subrayó también la importancia de reforzar la cooperación internacional e intensificar los esfuerzos regionales y globales para lograr una paz duradera en la región.

Al encuentro asistieron el ministro de Estado Saeed Mubarak al Hajeri y el embajador de los EAU en Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea, Mohamed al Sahlawi.