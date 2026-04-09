Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne con el consejero delegado de Brookfield Corporation

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió con Bruce Flatt, consejero delegado de la firma de gestión de activos e inversiones alternativas Brookfield Corporation.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron vías para reforzar la cooperación en los ámbitos de la inversión y la gestión de activos entre instituciones con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Brookfield, en línea con las tendencias económicas globales y la evolución de los mercados.

A la reunión asistieron también el presidente del Departamento de Finanzas, Jassem al Zaabi; el presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi, Ahmed Jasem al Zaabi, y el secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero, Saif Saeed Ghobash.