Los EAU expresan su solidaridad con Angola y trasladan sus condolencias por las víctimas de las inundaciones

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han expresado sus condolencias y su solidaridad con la República de Angola tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones, con decenas de muertos y heridos, además de importantes daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus condolencias y su pésame a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo angoleño por esta tragedia, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.