El DIFC lanza un paquete de medidas de alivio para apoyar a sus clientes

DUBÁI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) ha anunciado un paquete específico de medidas temporales de apoyo económico destinadas a ayudar a su comunidad empresarial y comercial en un contexto de recuperación en la región.

En un comunicado, el DIFC indicó que las iniciativas, con efecto inmediato, están diseñadas para aliviar las presiones operativas y financieras a corto plazo.

El consejero delegado de la Autoridad del DIFC, Arif Amiri, afirmó que “en el DIFC estamos al lado de nuestros clientes, socios y empleados con un compromiso claro de ofrecer apoyo y certidumbre cuando más se necesita”. Añadió que el paquete de medidas refleja un enfoque proactivo y bien calibrado para mitigar las presiones inmediatas, al tiempo que refuerza la solidez, la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema del DIFC.

“Seguimos confiando en los fundamentos de nuestra comunidad y en su capacidad para salir reforzada de esta situación, lo que permitirá a Dubái consolidar su posición como uno de los principales centros financieros globales”, señaló.

Entre las iniciativas impulsadas por la Autoridad del DIFC figuran planes de pago flexibles para los sectores comercial y minorista, facilidades de pago en cuotas para la renovación de licencias y apoyo adicional para los comercios. También se contemplan periodos de gracia en determinados pagos administrativos relacionados con contratos de arrendamiento, el Registro de Sociedades, el Departamento de Protección de Datos y la inscripción de empleados en el sistema DEWS.

Además, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) introducirá medidas regulatorias temporales para apoyar tanto a nuevas empresas que buscan autorización como a las ya reguladas dentro del DIFC.