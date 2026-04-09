Baréin intercepta 194 misiles y 515 drones desde el inicio de la ofensiva iraní

MANAMA, 9 de abril de 2026 (WAM) — El Mando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin ha anunciado que sus sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido 194 misiles y 515 drones dirigidos contra el reino desde el inicio de la ofensiva iraní.

En un comunicado difundido por la agencia oficial BNA, el Mando General subrayó que el uso de misiles balísticos y drones contra objetivos civiles y propiedades privadas constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, afirmó que estos ataques, de carácter indiscriminado y delictivo, representan una amenaza directa para la paz y la seguridad en la región.