Mansour bin Zayed afirma que los EAU refuerzan su posición global como polo de crecimiento bajo el liderazgo de Mohamed bin Zayed

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del consejo de administración de Mubadala Investment Company, afirmó que los Emiratos Árabes Unidos han seguido durante décadas una trayectoria clara y equilibrada basada en la unidad, la solidaridad y la prosperidad compartida.

En el prólogo del informe anual de Mubadala correspondiente a 2025, Mansour bin Zayed destacó que el firme compromiso con el impulso de alianzas y con los valores de apertura y cooperación ha contribuido a consolidar la posición destacada del país en la escena internacional.

El dirigente subrayó que, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, estos principios continúan guiando el desarrollo del país, que sigue afianzándose como un centro global de crecimiento y oportunidades, capaz de atraer talento, capital e ideas innovadoras de todo el mundo.

Asimismo, señaló que este enfoque ha permitido a los EAU construir una economía diversificada y resiliente, menos dependiente de los recursos naturales. “Hoy, el país se presenta como un actor influyente a escala global, apoyado en un ecosistema integrado de talento, conocimiento, capital e innovación, que respalda su trayectoria de prosperidad en un contexto de transformaciones globales aceleradas”, afirmó.

Mansour añadió que Mubadala representa este modelo y la capacidad de los EAU para convertir una visión intergeneracional en resultados tangibles. Desde su creación, la compañía ha desempeñado un papel activo en el desarrollo nacional mediante la movilización de capital a gran escala, la creación de alianzas internacionales duraderas y el impulso de plataformas que generan valor sostenible.

El dirigente destacó que Mubadala avanza con una visión alineada con las prioridades futuras del país, mediante inversiones que refuerzan la competitividad a largo plazo y abren nuevas oportunidades de crecimiento. En este sentido, subrayó el papel clave del capital soberano como motor de progreso tanto a nivel nacional como global.

Añadió que, durante casi un cuarto de siglo, la empresa ha logrado generar valor sostenible incluso en contextos de volatilidad e incertidumbre, gracias a su sólida estructura institucional, la capacidad de su equipo, su red internacional y su enfoque de inversión.

Según indicó, los resultados récord alcanzados en 2025 reflejan la eficacia de una estrategia construida a lo largo de años de trabajo continuo y abren perspectivas de crecimiento sólido en el futuro.

En la conclusión de su mensaje, Mansour bin Zayed expresó, en nombre del consejo de administración, su agradecimiento al presidente Mohamed bin Zayed por su liderazgo y visión, y trasladó también su reconocimiento al consejero delegado de Mubadala, Khaldoon Khalifa al Mubarak, y a todo el equipo de la compañía por su dedicación al servicio del país.