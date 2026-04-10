Un avión con 100 toneladas de ayuda llega a Al Arish para apoyar a Gaza dentro del puente aéreo Humaid

AL ARISH, 10 de abril de 2026 (WAM) — Un avión con 100 toneladas de ayuda humanitaria ha aterrizado en la ciudad egipcia de Al Arish para apoyar a la población de la Franja de Gaza, en el marco del puente aéreo Humaid y dentro de la operación Chivalrous Knight 3.

El envío forma parte de los esfuerzos continuados de los Emiratos Árabes Unidos para aliviar la situación humanitaria en el enclave palestino.

La carga incluye alimentos esenciales destinados a cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas en el actual contexto.

El equipo humanitario de los EAU en Al Arish recibió el cargamento a su llegada y lo trasladó al centro logístico emiratí en la ciudad, donde será almacenado antes de su entrada en la Franja de Gaza conforme a los mecanismos establecidos, con el objetivo de garantizar una distribución rápida entre los beneficiarios.

La continuidad del puente aéreo Humaid refleja el compromiso sostenido de los Emiratos con la prestación de ayuda urgente al pueblo palestino y con el refuerzo de la respuesta humanitaria ante las difíciles condiciones en Gaza.

La operación Chivalrous Knight 3 mantiene desde su lanzamiento el envío de asistencia a través de corredores aéreos, terrestres y marítimos, proporcionando alimentos, ayuda de emergencia y suministros médicos, en línea con el enfoque humanitario del país de apoyo a naciones hermanas en situaciones de crisis.