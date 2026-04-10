Previsión de lluvias en varias zonas del país este sábado

ABU DABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé para este sábado cielos parcialmente nubosos a cubiertos, con formación de nubes convectivas que podrían dejar precipitaciones en distintas zonas del país.

Se esperan vientos de flojos a moderados, con intervalos de mayor intensidad que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora y provocar la suspensión de polvo.

En cuanto al estado de la mar, se prevén condiciones de ligeras a moderadas en el golfo Arábigo, con posibilidad de marejada en ocasiones debido a la actividad nubosa, mientras que en el mar de Omán se mantendrán entre ligeras y moderadas.